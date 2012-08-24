В Пуховичском районе сгорел цех по деревообработке

Новости Беларуси. 24 августа пожар ликвидировали спасатели в Пуховичском районе. В деревне Талька загорелся цех по деревообработке. На момент прибытия пожарных, огонь перекинулся на крышу здания. Пострадавших нет. В момент возгорания людей в помещении не было, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате пожара огнем полностью уничтожена крыша, изнутри выгорел один из цехов, уничтожено оборудование. Материальный ущерб еще предстоит подсчитать. Среди версий причины происшествия рассматриваются и поджог, и неосторожное обращение с огнем. По факту возгорания ведется следствие.