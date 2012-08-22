У гражданина Туркменистана минская таможня в аэропорту изъяла более $80 тыс.

Новости Беларуси. Гражданин Туркменистана пытался незаконно ввезти в Беларусь иностранную валюту. Во время проведения таможенного контроля пассажиров, прибывших авиарейсом Ашхабад - Минск, сотрудники таможни обнаружили у гражданина Туркменистана 91 490 долларов США. Таможенников насторожило поведение пассажиров, а также отсутствие багажа: они заметно нервничали, пытаясь как можно быстрее пересечь границу по «зелёному коридору».

Виталий Лугаков, заместитель начальника таможни «Минск-2»:

Сумма, превышающая эквивалент в $10 тыс., а это $81 450 тыс. были изъяты. В настоящее время составлен протокол, материалы направлены в суд.

Как сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета Республики Беларусь, деньги были спрятаны в специально изготовленных карманах, нашитых с внутренней стороны майки. По словам задержанного, такой способ перевоза денег он считает самым безопасным. В Беларуси мужчина хотел купить на эти деньги машины. Попытка тайно ввезти в Беларусь иностранную валюту обернулась неудачей бизнес-плана жителя Туркменистана.

Кроме того, в личных вещах задержанного обнаружена таможенная декларация, оформленная таможенной службой Туркменистана, в которой при вылете из Ашхабада в Минск была указана вся сумма имеющихся денежных средств. По какой причине гражданин Туркменистана не задекларировал денежные средства при ввозе в Беларусь, неизвестно. Сотрудники таможни считают, что он по собственной глупости лишился $80 тыс.

Виталий Лугаков, заместитель начальника таможни «Минск-2»:

В Республику Беларусь валюта может вводиться без ограничений. Вы можете привезти хоть два чемодана денег. Просто задекларируйте эту сумму.

В течение 2012 года таможня аэропорта «Минск-2» выявила 41 факт незаконного перевоза денежных средств, общая сумма которых в белорусских рублях составила 4,8 млрд.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь призывает граждан, следующих через границу Таможенного союза, соблюдать правила декларирования товаров и наличной валюты. Ознакомиться с «Порядком перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», «Порядком перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» можно на сайте Государственного таможенного комитета в разделе «Путешественникам». В этом же разделе размещены бланки пассажирской таможенной декларации на шести языках и порядок их заполнения.