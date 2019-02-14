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22-летняя минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус

14 февраля 2019 06:38
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Новости Беларуси. В Минске 22-летняя девушка подвергла бывшего парня риску заражения ВИЧ.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, минчанка и её 28-летний бывший парень проживали вместе. Некоторое время назад они проводили время в кругу общих друзей. Во время общения одна из присутствовавших девушек сказала молодому человеку, что у его возлюбленной ВИЧ. Минчанин немедленно обратился в милицию.  

В ходе разбирательств выяснилось, что девушка о своей болезни узнала в конце 2017 года, но парню не сказала и вступала с ним в половую связь без средств контрацепции. Медобследование показало, что заявитель вирусом не заразился.  

В отношении гражданки собраны материалы, которые переданы в СК.  

Ранее минчанка к уголовной ответственности не привлекалась. Известно, что некоторое время назад девушка употребляла наркотики внутривенно. Также она привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.  

# ВИЧ/СПИД # происшествия

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