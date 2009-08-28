153 оленя сбежали с помощью бобров

Бобры нанесли серьезный ущерб звероферме в Валгундской волости Латвии

Поваленные грызунами деревья повредили один из загонов, откуда в лес убежали 153 благородных оленя.

Как рассказала консультант хозяйства Зиедоне Берзиня, до среды в загоны удалось вернуть 72 беглецов, а четырех взрослых самцов удалось поймать прежде, чем они заметили возможность вырваться на свободу.

Приманивая яблоками и зерном, сотрудники надеются собрать обратно большую часть питомцев. Судя по следам, которые они оставляют за пределами ограды по вечерам, далеко звери не ушли, цитирует животноводов Newsru со ссылкой на латышские информагенства.