12-летняя девочка утонула в карьере в Гродненском районе. Тело обнаружили на глубине 13 м

Новости Беларуси. Трагедия в Гродненском районе. В меловом карьере утонула 12-летняя девочка. К водоему шестиклассница на общественном транспорте приехала вместе с сестрой и подругой.

В какой-то момент девочка оступилась, упала и резко ушла под воду. Прибывшие спасатели обнаружили тело ребенка на глубине тринадцати метров.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отмечают, что к подобным трагедиям зачастую приводит беспечность родителей и близких родственников.



Напомним, весной в Гомеле именно беспечность отца привела к трагедии. Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Подробности вы узнаете из видео.