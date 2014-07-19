Установлено гражданство всех 298 пассажиров сбитого в Украине Боинга. Белорусов среди них нет

Новости Украины. Гражданство всех пассажиров малайзийского Боинга установлено. Белорусов на борту авиалайнера не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 200 человек оказались жителями Нидерландов, еще порядка полусотни — малайзийцы, а также граждане Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

На месте трагедии уже начали работать украинские эксперты-криминалисты.

Боинг малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля.

Катастрофа унесла жизни почти трехсот человек. Причины страшной аварии еще выясняются.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:

Прежде всего, мы должны выяснить все факты. И только когда станет неопровержимо, что это действительно была атака, я лично и все мы сделаем все возможное, чтобы нападавшие были пойманы и строго наказаны.