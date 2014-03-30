11 вагонов сошли с рельсов в Минске

Новости Беларуси. 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Минск-Сортировочный ночью 30 марта.

Поезд следовал из Молодечно в Минск. Всего в составе находились 62 вагона.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Пресс-служба Белорусской железной дороги:

В настоящее время проводятся восстановительно-ремонтные работы. Для ликвидации последствий схода назначены восстановительные поезда Минск, Молодечно. В результате происшествия экологических последствий и пострадавших нет. Задержки в движении пассажирских поездов нет.

Причину произошедшего еще предстоит установить в ходе расследования.

Напомним, недавно серьезная авария произошла в международном аэропорту американского города Филадельфия, штат Пенсивальния.

Пассажирский самолет, на борту которого находилось более 150 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился носом о землю.

В результате ЧП пострадали два пассажира. Всех находящихся на борту эвакуировали при помощи надувных спасательных трапов. Подробности вы узнаете из видео.