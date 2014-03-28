Житель Светлогорска приговорен к 14 годам за убийство матери на похоронах отца

Новости Беларуси. К четырнадцати годам лишения свободы приговорили 52-летнего жителя Светлогорска за убийство родной матери.

О таких людях говорят: «Нет ничего святого».

Осенью прошлого года мужчина приехал на родину, чтобы похоронить отца. После траурной церемонии, когда все разошлись, он остался вместе с 74-летней матерью.

Сын был «под шофе», когда набросился на мать с топором. Многочисленные ножевые и колотые раны. На теле – ни живого места.

Хладнокровно расправившись с родным человеком, мужчина вынес обезглавленное тело во двор и спрятал в колодце.

Родственники сбились с ног, разыскивая пенсионерку. Но безрезультатно.

Через несколько дней убийца, уже окончательно протрезвев, сознался в содеянном. Во время суда он полностью признал свою вину.

Правда, так и не смог пояснить причины, которые толкнули его на преступление.

Напомним, подробности преступления, совершенного почти год назад в Минске, до сих пор будоражат общественность.

27-летняя Анна Сердечкина пропала 12 августа 2013 года. О ее пропаже в милицию заявил обвиняемый. В ходе следствия Константин Козлов сознался в содеянном. Спустя неделю останки тела девушки нашли в Цнянском водохранилище.

Пятнадцать лет колонии усиленного режима. На эти слова судьи обвиняемый практически не отреагировал.

Хотя было видно: волновался. Константину Козлову суд назначил максимальное наказание по статье «Умышленное убийство». Под конвоем его вывели из зала суда. Смотрите видео.