Наблюдатели от СНГ: Мы оцениваем кампанию по выбору депутатов в парламент как спокойную и бесконфликтную

Новости Беларуси. В Беларуси кандидатам в депутаты созданы равные условия для предвыборной агитации. 10 сентября такое мнение высказал руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, по словам наблюдателей, агитационный период проходит с соблюдением избирательного законодательства. Каждый кандидат в депутаты имеет право опубликовать свою предвыборную программу, бесплатно выступить по телевидению и радио. Впервые было выделено время для проведения теледебатов. Претенденты на место в Палате представителей вправе также за счет собственных избирательных фондов приобрести для предвыборной агитации дополнительное эфирное время и печатную площадь в СМИ.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:

В целом мы оцениваем кампанию по выбору депутатов в парламент как спокойную, бесконфликтную, которая проходит в рамках Избирательного кодекса Республики Беларусь. Местные органы власти по согласованию с окружными комиссиями предоставляют места для проведения агитационных мероприятий. Это и открытые площадки, и Дворцы культуры, и актовые залы учебных заведений и предприятий. Проводятся митинги в специально отведенных местах. Обнародованы стенды, где каждый кандидат может разместить свою агитационную программу и агитационную продукцию.