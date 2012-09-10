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Наблюдатели от СНГ: Мы оцениваем кампанию по выбору депутатов в парламент как спокойную и бесконфликтную

10 сентября 2012 17:30
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Новости Беларуси. В Беларуси кандидатам в депутаты созданы равные условия для предвыборной агитации. 10 сентября такое мнение высказал руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, по словам наблюдателей, агитационный период  проходит с соблюдением избирательного законодательства.  Каждый кандидат в депутаты  имеет право опубликовать свою предвыборную программу, бесплатно выступить по телевидению и радио. Впервые  было выделено время для проведения теледебатов. Претенденты на место в Палате представителей вправе также за счет собственных избирательных фондов приобрести для предвыборной агитации дополнительное эфирное время и печатную площадь в СМИ.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:
В целом мы оцениваем кампанию по выбору депутатов в парламент как спокойную, бесконфликтную, которая проходит в рамках Избирательного кодекса Республики Беларусь. Местные органы власти по согласованию с окружными комиссиями предоставляют места для проведения агитационных  мероприятий. Это и открытые площадки, и Дворцы культуры, и актовые залы учебных заведений и предприятий. Проводятся  митинги в специально отведенных местах. Обнародованы стенды, где каждый кандидат может разместить свою агитационную программу и агитационную продукцию.

# Государственная политика # Выборы-2019 # Евгений Слобода

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