Прямой эфир

Новым командующим ВВС Беларуси и войсками ПВО назначен Олег Двигалев

10 сентября 2012 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полковник Олег Двигалев назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых Сил республики. Соответствующий указ подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Олег Двигалев занимал должность начальника Главного штаба - первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО.

Напомним,  31 июля были освобождены от должностей председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Рачковский и командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Формулировка - за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности государства. О том, что  будет принят ряд таких  кадровых решений, президент Александр Лукашенко заявил 26 июля  на совещании с силовиками по вопросам деятельности Вооруженных Сил и Госпогранкомитета . Именно тогда глава государства  особо подчеркнул, что  виновные в инциденте с полетом над Беларусью шведского самолета будут наказаны в кратчайшие сроки.

# Государственная политика # Отставки и назначения в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
10 сентября 2012 13:17

Игорь Петришенко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации

09 сентября 2012 14:32

Лукашенко поздравил президента Таджикистана с днем независимости

07 сентября 2012 18:20

Лукашенко поручил мэру Минска разработать документ, требующий от строителей три года гарантии на работу