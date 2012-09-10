Новым командующим ВВС Беларуси и войсками ПВО назначен Олег Двигалев

Новости Беларуси. Полковник Олег Двигалев назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых Сил республики. Соответствующий указ подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Олег Двигалев занимал должность начальника Главного штаба - первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО.

Напомним, 31 июля были освобождены от должностей председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Рачковский и командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Формулировка - за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности государства. О том, что будет принят ряд таких кадровых решений, президент Александр Лукашенко заявил 26 июля на совещании с силовиками по вопросам деятельности Вооруженных Сил и Госпогранкомитета . Именно тогда глава государства особо подчеркнул, что виновные в инциденте с полетом над Беларусью шведского самолета будут наказаны в кратчайшие сроки.