Возрождение районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС — оценку проделанной работе дал Президент Беларуси

Новости Беларуси. 26 апреля на устах всего мира – тема чернобыльской трагедии. Ровно 30 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории. На преодоление ее последствий были брошены все силы. И сегодня смело можно сказать, что это стало задачей государственной значимости для современной Беларуси. Наша страна приобрела бесценный и уникальный опыт возрождения жизни на пострадавших землях.

26 апреля по традиции вместе с жителями этих территорий проводит Президент. Александр Лукашенко сегодня побывал в Гомельской области.

По изумрудной зелени полей видно: здесь используют самые передовые аграрные технологии. Сложно поверить, что эта территория особенная – с периодическим радиационным контролем. Тем не менее, отсюда не поставлено ни одной партии продукции с превышением нормы.

Ученые давно разработали методики, которые даже на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС позволяют получить качественное зерно. Сегодня оно соответствует одним из самых строгих норм радиационной безопасности на континенте.

Анатолий Гапоник, первый заместитель председателя Ельского районного исполнительного комитета:

Основная ставка на сегодняшний день – учесть ошибки прошлого года. Конечно, мы уже провели в оптимальные сроки посев ранних колосовых культур. Сейчас массово район приступил к посеву кукурузы. Самую быструю выручку, что может дать в сельском хозяйстве – это, конечно, продукция растениеводства. Поэтому провести в оптимальные сроки весь сев, получить достойный валовой сбор зерна и, конечно, заготовить корма для поголовья.

Хозяйство делает ставку на кукурузу, которая может добыть необходимую влагу с большой глубины. А это очень важно для южных засушливых районов. Как следствие, в прошлый непростой год хорошо сработали в животноводстве. Больше 80 лет здесь не было так сухо, как в 2015-м. В итоге хозяйства района не только не потеряли, но и сумели добавить. Каждая корова дала на полтонны молока больше.

Растениеводство – это лишь база для замкнутого цикла в сельском хозяйстве. Вершина пирамиды – молоко и мясо. В КСУП «Добринь» только с начала года на молоке заработали почти три миллиарда рублей. То есть каждый третий рубль, положенный на счета предприятия.

Людмила Лопата, заведующая молочно-товарным комплексом КСУП «Добринь» Ельского района Гомельской области:

Не будем соблюдать технологии – не будет у нас и качества молока. Технология и разработана для соблюдения всех норм.

Поездка Президента в районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, традиционна. Каждый год в апреле глава государства дает оценку работе на этих сложных территориях. Технология работы с кукурузой – в центре внимания. Сев этой культуры в самом разгаре. А в целом по стране работа с ранними яровыми на финишной прямой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

10% тебе еще сеять. В принципе это хорошо, что дожди идут. А, вообще, надо это закончить за несколько дней, ранние посеять. Естественно, сейчас накладка получилась. Уже нет ранних, сейчас все надо сеять. Поэтому надо оперативно постараться к 1 мая закончить все и отбить хвосты, как мы говорили, после 1 мая. Но все делать очень качественно, все проверим на качество.

Использование удобрений с каждым годом ставит во все более жесткие рамки передовые хозяйства. Нюансы здорового подхода: органика, конечно, выигрывает у химии в плане экологии. Но здесь речь о соотношении цена-качество. Президент высказался в пользу зеленых технологий.

Александр Лукашенко:

Удобрения азотные надо вносить аккуратно. И притом я вас уже готовил к зеленым технологиям. Имейте в виду: люди платят огромные деньги за чистые продукты. У нас, слава богу, нет этой передозировки. Надо на этом и остановиться, потому что это будет в пять раз дороже, продукция стоить, в пять раз дороже. Конечно, где-то немножко ты не доберешь урожайность, но если ты поработаешь с органикой, ты будешь иметь тот же урожай и те же деньги. Вот к этому надо готовиться.

Молочно-товарный комплекс – один из семи в районе. Модернизацию здесь завершили три года назад и теперь это эталон белорусской молочной отрасли. Уверенность в стабильной зарплате и гарантия рабочего места привлекают в глубинку даже жителей райцентров. Татьяна Голуб приехала в Добрынь пять лет назад. Молодому зоотехнику выделили новенький коттедж. Здесь же она вышла замуж и родила сына. Свое будущее связывает именно с работой на этой земле. И уезжать семья никуда не собирается. После окончания вуза Татьяна будет строить карьеру в Добрыне.

Татьяна Голуб, зоотехник КСУП «Добринь» Ельского района Гомельской области:

Всего хватает. Детский сад, школа, почта, банк работает два дня в неделю.

Полуторалетний Максим – один из полусотни юных жителей, которые еще только собираются прийти в детский сад, который может дать фору многим столичным.

Наталья Назарчук, заведующая ГУО «Добрынский ясли-сад» Ельского района Гомельской области:

Калі ў 2009 годзе ў нас было ўсяго 28 выхаванцаў, то сёлета ў нас 40 выхаванцаў. І ў бліжайшы час яшчэ 51 дзіцё, якія не наведваюць дашкольныя ўстановы. Гэта дзеці ад 0 да 3 гадоў.

Укомплектованный на 100% и персоналом и детьми, сегодня этот детский сад – наглядный пример общей демографической картины региона. На протяжении семи лет рождаемость растет. А подрастающее поколение уже сегодня делает первые шаги в творчестве. Есть чем похвастаться Президенту.

Агрогородок – это база, вокруг которой строится жизнь тысяч людей. Александр Лукашенко в очередной раз ориентирует чиновников: жизнь здесь должна быть комфортной.

Александр Лукашенко:

Решили, что нам надо строить эти агрогородки. В каждом хозяйстве центр – это агрогородок. И в этом центре, агрогородке, будут жить руководители, специалисты, животноводы, механизаторы, полеводы, как раньше мы их называли, и так далее. Вот он – агрогородок. У тебя в районе должно быть подобных шесть агрогородков. Это хорошо, что вы сделали такой агрогородок. Видно, по какому пути идти. И приводить приусадебные участки в порядок и объекты социальной культуры: детский сад, школа, магазины, Дом культуры и так далее. Вот мы создали агрогородок в каждом хозяйстве. У тебя из шести агрогородков шесть должны быть высокого уровня, чтобы люди жили и не завидовали горожанам, чтобы сюда хотелось приехать.

Остаются у нас крупные деревни. Где-то мы присоединяли старые колхозы, совхозы к ведущим, там остались бывшие центры. Их забросить ни в коем случае нельзя.

Культурно – спортивный центр объединил в себе обычный сельский клуб и хорошую тренировочную базу. Зал игровых видов спорта, современные тренажеры и даже секцию самбо. Всего за пару лет спортцентр превратился в надежного поставщика юных спортивных дарований.

Неподалеку – торговый комплекс. Тоже важная часть инфраструктуры. Выставка продукции, конечно, радует глаз. А еще местные жители распробовали принцип заказа: система работы райпо открывает доступ практически к любому товару. Да и местные мастера могут приготовить настоящие произведения кулинарного искусства.

Радиоактивному загрязнению подверглись 20 из 21-го района Гомельщины. В регионе работают масштабные госпрограммы. Освоены миллиарды. Главная цель – сделать жизнь людей безопасной и дать возможность работать на своей земле. Остро до недавнего времени стоял вопрос газификации. За пять лет в области провели почти триста километров газопроводов. Президент делает акцент на том, что 15 лет назад было принято правильное решение о реабилитации пострадавших территорий.

Александр Лукашенко:

Результат сегодня очевиден. Сегодня мы можем уже откровенно и прямо сказать: мы поступили правильно, начав реабилитацию этих земель. Сегодня в Ельском районе почти не осталось тех земель, которые надо возвращать к жизни. Уже «неудобицы» распахивают, а не те земли, которые в те времена хотели вывести вообще из севооборота. Сегодня возьмите Добрынь. 50 человек в детском саду, детишек, и 50 готовы прийти в детский сад буквально днями, как мне докладывали. Значит, есть перспектива, есть жизни. Районные центры и агрогородки чернобыльские не хуже, чем в Минской, Гродненской, Могилевской или Витебской областях. Раньше надо было это начинать, когда еще после 1986 года был Советский Союз, когда трудно было, но мы могли привлечь огромные ресурсы для преодоления этих последствий. Но ни центральной власти, видимо, ни нашим властям это не очень надо было. И, наверное, объективно не понимали, в каком направлении двигаться и что делать. То есть потеряли время. Потеряли, наверное, 10-15 лет, 15 точно мы потеряли в этих рассуждениях, разглагольствованиях, спорах. И только спустя около 20 лет после этой трагедии мы начали активно, понимая, что делать, заниматься этой трагедией.

Президент прошел и по улицам агрогородка. Даже в такую пасмурную погоду видно, что жизнь здесь бьет ключом. Возможностью побеседовать с первым лицом государства, конечно, воспользовались и местные жители.

Александр Лукашенко:

Может, вы с какими-то предложениями пришли?

Житель Гомельской области:

У мяне ёсць пытанне. У нас в Беларуси атомная станция строится. Вот как построится, будет ли дешевле за свет платить?

Александр Лукашенко:

У нас, самое главное, не просто будет дополнительная электроэнергия, а у нас будет большой переизбыток. На сегодня и даже на завтра мы планируем, мы знаем, как будет развиваться экономика. У нас будет избыток энергии. Главное, что вы уже не боитесь атомной станции.

Чуть позже в Ельске была заложена новая культурная традиция. Творческий марафон «Возрождение» отныне каждый апрель будет собирать талантливых людей. Событие для тех, кто пережил чернобыльскую трагедию действительно трогательное.

Житель Гомельской области:

Важный день для жизни каждого гомельчанина, особенно тех, кто в послеаварийный период остался здесь. Я думаю, остался навсегда. Для тех, кто сегодня продолжает возрождать эту землю, трудиться на ней.

Житель Гомельской области:

Для меня это событие, щемящее для души, потому что я сама из выселенной зоны (из Брагинского района). Эта дата для меня – очень тяжелый и трудный день. Мне очень бы хотелось побывать в родных местах.

К людям, сохранившим не только свою землю, но и свои традиции, с главной сцены фестиваля обратился глава государства.

Александр Лукашенко:

Слава Богу, у нас хватило мудрости и выдержки, чтобы не поддаться панике, иначе сейчас огромная часть территории страны представляла бы собой жалкое зрелище запустения и вымирания. Но мы себе тогда сказали: это наша земля, которая веками кормила нас. Мы обязаны сделать все, чтобы возродить ее. Мы превращали сами, своим трудом, умением, желанием, стремлением свои отсталые районные центры и села вот в такие цветущие города. Надо на каждом уголке земли создать такие условия, особенно в сельской местности, районных городах, чтобы молодежь, наши дети стремились вернуться в эти города.

В подарок президенту жители Гомельщины преподнесли самый большой в стране рушник. Каждый из тридцати метров «Кола жыцця» символизирует один год, прожитый после Чернобыльской катастрофы. Белорусы издревле верили в защитную силу рушников. Прообразом «Кола жыцця» стал реальный оберег из деревни Неглюбка Ветковского района. В апреле 86-го этот населенный пункт чудом практически не затронуло радиоактивное облако, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Самы лепшы падарунак за ўсе 20 гадоў майго суіснавання на пасадзе Прэзідэнта. У Палацы Незалежнасці яму быць! Дзякуй вялікі жыхарам Гомельшчыны і ўсім нашым беларусам! Дзякуй вам!