Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: молодежь в науку стала приходить очень активно

Новости Беларуси. 2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. В наступающем будем ждать от отечественных ученых новых перспективных разработок. А на неделе уходящей программа «Неделя» на СТВ отправилась в гости в руководителю Национальной академии наук, и первое, на что обратила внимание – множество острых карандашей на столе у Владимира Гусакова, а в этой связи вспомнили и важнейшее поручение Президента для всей научной отрасли.

Президент как-то поручал персонально руководителю Национальной академии наук на карандаш взять все научные разработки. Я смотрю, у вас целая дюжина карандашей. Что уже взято на карандаш?

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

В принципе, сейчас все крупнейшие разработки внедряются. И мы добиваемся того, чтобы сейчас не было просто науки для полки. А наука должна работать на экономику страны.

Я смотрю, у вас еще один талисман – «Денег не дам».

Владимир Гусаков:

Деньги никогда не бывает лишними, но мы стараемся деньги зарабатывать. И сами. Мы получаем заказы от Министерств, ведомств, предприятий, в том числе широко продаем нашу продукцию за рубеж. Мы создали в академии наук ряд производств. Где-то сейчас более 50 производств в академии наук. За последние годы только около 30 создали. И еще будем создавать. Создали, только зарегистрировали парк – так называемый «Белбиоград».

Это такой конкурент российского «Сколково»?

Владимир Гусаков:

Не совсем. Российский «Сколково» мы больше понимаем как теоретические поиски, теоретические изыскания. Парк «Белбиоград» – это интеграция фундаментальных разработок, прикладных и их внедрение в производство и создание своего производства. Поэтому сейчас академия наук примерно 2/3 зарабатывает на свое содержание, свое существование, свое развитие.

Этот камень – это не просто камень? Это камень с далекого континента.

Владимир Гусаков:

Это один из брендов академии наук. И брендов Беларуси. Мы отправили только что восьмую экспедицию в Антарктиду.

А где здесь Беларусь расположена, на карте?

Владимир Гусаков:

Это карта Антарктиды. Ее очертания. Белорусская станция располагается там, где располагаются два этих флажка, называется гора «Вечерняя». В этой местности. Это автономная наша станция, автономная территория. Раньше была вместе с Россией, теперь это чисто белорусская. В этом году попробуем выращивать там растения.

То есть сродни полету на Марс примерно.

Владимир Гусаков:

Примерно. Мы ее считаем примерно одинаковой. У нас есть спутник дистанционного зондирования Земли. Это тоже проект академии наук. Мы сейчас работаем над новым спутником. А это освоение нового континента.

Я знаю, что белорусские ученые уже научились, с помощью белорусских ученых научились лечить неизлечимые болезни. Это правда?

Владимир Гусаков:

Центр клеточных технологий у нас создан в академии наук. Это для лечения людей с особо тяжелыми заболеваниями. Теми заболеваниями, которые уже не поддаются лечению никакими другими методами. У нас ест пациенты, они получили комплексное лечение и уехали почти здоровыми. Это после того, как не только годы, а целые десятилетия люди страдали от язв, незаживающих ран, других проблем.

Работаем над новым автомобилем – электромобилем. Мы полагаем, что в 2017 году – Году науки – у нас будет экспериментальный образец свой. И электродвигатель.

Скоро и электроэнергия будет своя – с атомной электростанции.

Владимир Гусаков:

Работаем над новой солнечной установкой. У нас есть атомная станция, мы ее создаем, и, кстати, академии наук поручено научную обеспеченность дать атомной станции. Но параллельно работаем и над новыми видами энергии: солнечной установкой, ветроустановкой. Даже работаем и над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи наработки неплохие, мы пытаемся не отставать.

Ученым во всем мире хотелось бы, чтобы были богатыми. Белорусские ученые будут богатыми в этом году?

Владимир Гусаков:

Я скажу, что ученые, наверное, во всем мире небогатые люди. Я не знаю ни одного ученого-бизнесмена или, вернее, очень богатого человека, миллионера. Ученые – люди больше одержимые идеей. Если ученый много лет проработал в науке, то уже ничего другого не может. Для него наука уже как наркотик.

Много у вас таких одержимых «наркоманов» в хорошем смысле слова?

Владимир Гусаков:

В том числе и среди молодежи.

И слава богу.

Владимир Гусаков:

И сейчас молодежь повернулась к науке. Кстати, я вам хочу сказать, что в отличие от других мы теперь не испытываем больших проблем с молодежью. Молодежь в науку стала приходить очень активно, активизировалась защита, и от нас не уезжают. Наоборот возвращаются из-за рубежа в нашу академию наук и в Беларусь.