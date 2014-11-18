Новости Украины. Великобритания отправит в Украину 10 бронемашин. Их будут использовать в работе миссии ОБСЕ. Кроме того, до полутысячи увеличится и число наблюдателей. На сайте МИД Великобритании сообщается, что миссия ОБСЕ в Украине расширяется в связи с подписанием минских соглашений: заключение перемирия расширяет зону ответственности международных наблюдателей — теперь в их обязанности входит контроль за соблюдением мира и за российско-украинской границей.

Тем временем на юго-востоке Украины продолжается противостояние военных и ополченцев. Только в течение 17 ноября более 10 раз нарушался режим прекращения огня. Из артиллерии обстрелян Донецк, а также ближайшие населённые пункты. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители некоторых районов Украины недовольны ростом коммунальных тарифов. Сообщается, что граждане устраивают различные акции протеста: перекрывают дороги и врываются на заседания местных Советов. В частности, в Киеве жители из-за отсутствия отопления и горячей воды несколько дней перекрывали улицы. Жители Долинска Кировоградской области заблокировали работу местного горсовета.