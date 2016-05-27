Василий Матюшевский: экономическая политика Правительства Беларуси будет гибкой и адаптивной к внешним изменениям

Новости Беларуси. Экономическая политика Правительства Беларуси будет гибкой и адаптивной к внешним изменениям. Все это позволит выйти на экономический рост во втором полугодии. Об этом заявил 27 мая первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на совместном заседании двух палат белорусского Парламента.

Одной из составляющих роста экономики называется раскрепощение деловой инициативы. Для бизнеса доступнее станут и финансовые ресурсы. Будут создаваться максимально комфортные, гибкие и простые механизмы привлечения инвестиций. Этого требует заинтересованность зарубежных партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Действительно, есть неподдельный интерес со стороны европейского сообщества, деловых кругов к экономике Республики Беларусь. Даже в таких традиционно непростых отраслях, как производство стройматериалов. Например, производство кирпича. Даже в таких отраслях есть интерес со стороны инвесторов. Вы правильно отметили: мяч на нашей стороне. Нам надо создать максимально комфортные, гибкие, простые механизмы привлечения инвестиций в нашу страну.