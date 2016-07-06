В Минске началась избирательная кампания депутатов Парламента

Новости Беларуси. Столица активно включилась в избирательную кампанию по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сейчас в Минске повсеместно проходит сбор подписей на пикетах. Там же кандидаты в депутаты могут лично пообщаться с избирателями.

Выдвиженцам от граждан необходимо заручиться поддержкой не менее 1000 человек. Регистрация кандидатов начнется уже 1 августа. Основной день голосования – 11 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инга Рудько, руководитель инициативной группы:

Наш кандидат с нами постоянно присутствует на пикетах, он сам лично общается с населением. Очень важно, чтобы люди видели самого претендента, пообщались с ним вживую и познакомились.

Алла Закревская:

Это очень важно и для страны, и для нас всех, потому что возникает очень много вопросов по жизни. Бывает, даже не знаешь, к кому обратиться и как. А раз выбираешь кандидата, значит это первое лицо, к кому ты можешь обратиться. И хорошо, что участвуют молодые люди, потому что они более перспективные и более надёжные.