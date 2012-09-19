В Беларуси на 19 сентября досрочно проголосовали 3% избирателей, за рубежом - 5,6%

Новости Беларуси. 19 сентября появились данные о ходе досрочного голосования по выборам депутатов в белорусский парламент. В первый день досрочного свой выбор сделали уже 3% избирателей страны. А за рубежом проголосовали 5,6% белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самыми активными оказались жители Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Остальные регионы в среднем набрали по 2,5% досрочно проголосовавших от списочного состава.

В ЦИКе считают, что белорусские избиратели проявили хорошую активность, более высокую, чем на парламентских выборах 2008 года. Тогда в первый день досрочного голосования на участки пришло 2,7% избирателей.

Тамара Брецкая, секретарь избирательного участка № 574, Восточного избирательного округа №107:

Люди приходят, голосуют. Проголосовали даже граждане 1922 года рождения.

Ряд избирательных округов с подачи отдельных кандидатов, снявшихся с выборной гонки, внесли коррективы в кампанию. В участковой комиссии № 26 города Мосты о том, что в их округе выборы депутатов будут безальтернативными, узнали накануне досрочного голосования. Ночь с понедельника на вторник, признаются члены комиссии, выдалась напряжённой. Ведь в агитационные листовки и избирательные бюллетени пришлось в срочном порядке пришлось делать изменения, чтобы граждане имели полное представление об участвующих в кампании кандидатах.

Александр Старовойтов, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №26, Мостовского избирательного округа №56:

17 сентября до начала досрочного голосования из окружной избирательной комиссии поступила информация, что один из кандидатов снял свою кандидатуру. Участковая комиссия провела своё заседание. В соответствии с процедурой, мы в бюллетенях внесли запись о том, что кандидат выбыл. Информация размещена на стендах. Конечно, это немножко усложнило работу комиссии, но на ходе выборов никак не сказалось.

Впрочем, такие изменения и сама ситуация, когда выбор оказывается безальтернативным, похоже, не смутили избирателей. На участок для голосования жители Мостов приходили в приподнятом настроении. И даже увидев на стенде заклеенную фамилию одного из претендентов, продолжали спокойно голосовать, тем самым участвуя в избирательной компании.

Избирательница:

То, что человек убрал кандидатуру, никак не сказалось на моём мнении, потому что своё решение я приняла давно.

Досрочно проголосовать можно по 22 сентября включительно. Избирательные участки в эти дни открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 часов. Основной же день выборов назначен на 23 число — воскресенье.