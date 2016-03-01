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В Беларуси изменились правила лицензирования

01 марта 2016 07:26
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Новости Беларуси. В Беларуси изменились правила лицензирования. На отдельные виды деятельности вместо лицензий сроком действия от 5 до 10 лет предусмотрена их бессрочная выдача. Также Указом Президента, который 1 марта приобретает силу, сокращено количество лицензируемых видов деятельности в области производства цветных металлов, в пожарной и экологической безопасности, электросвязи и других сферах.

По ряду позиций наоборот требования усилены. Это касается использования атомной энергии, медицины, оказания юридических и риелторских услуг, а также страхования. При этом количество документов, которые нужно подавать для получения лицензии, уменьшено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере предпринимательства

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