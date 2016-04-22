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Климат-контроль: историческое соглашение подпишут 22 апреля в Нью-Йорке представители более 165 стран

22 апреля 2016 10:43
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Парижское соглашение по климату подпишут 22 апреля, в Международный День Земли, более 165 стран. Подпись под документом от Беларуси поставит министр иностранных дел Владимир Макей. Церемония  пройдет в штаб-квартире ООН в Ньй-Йорке.  

Глобальное соглашение одобрили на конференции ООН по изменению климата в декабре 2015 года в Париже, которое придет на смену Киотскому протоколу. В отличие от него снизить выброс парниковых газов в атмосферу договорились не только развитые, но и развивающиеся страны. Всего 195 государств. Таким образом, практически весь мир объединит усилия в борьбе с глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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