Прямой эфир

Теледебаты кандидатов в Президенты пройдут 3 октября

06 августа 2015 14:16
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Новости Беларуси. Теледебаты кандидатов в Президенты пройдут 3 октября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. В телеэфире претенденты на главный пост страны появятся буквально накануне досрочного голосования. А еще раньше каждый кандидат сможет лично обратиться к белорусам. Причём он в сам должен определить — в прямом эфире или в записи. Предвыборные программы появятся в печатных СМИ и на радио. А вот информационный центр, куда будет поступать информация уже с избирательных участков, откроется во Дворце Республики 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Мы удлиняем порядок ведения предвыборной агитации. Раньше все укладывалось в двухнедельный период (по крайней мере, в предоставлении эфирного времени). Сейчас кандидаты будут в бесплатном эфире месяц. Ранее дебаты проходили за две недели до досрочного голосования, сейчас они проведут накануне досрочного голосования. Это лишний повод напомнить избирателям о себе. 

 

# Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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