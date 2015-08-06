Новости Беларуси. Теледебаты кандидатов в Президенты пройдут 3 октября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. В телеэфире претенденты на главный пост страны появятся буквально накануне досрочного голосования. А еще раньше каждый кандидат сможет лично обратиться к белорусам. Причём он в сам должен определить — в прямом эфире или в записи. Предвыборные программы появятся в печатных СМИ и на радио. А вот информационный центр, куда будет поступать информация уже с избирательных участков, откроется во Дворце Республики 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы удлиняем порядок ведения предвыборной агитации. Раньше все укладывалось в двухнедельный период (по крайней мере, в предоставлении эфирного времени). Сейчас кандидаты будут в бесплатном эфире месяц. Ранее дебаты проходили за две недели до досрочного голосования, сейчас они проведут накануне досрочного голосования. Это лишний повод напомнить избирателям о себе.