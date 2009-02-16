Сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса празднуют победу

В стране объявили предварительные итоги референдума о переизбрании главы государства. За поправку в конституцию высказалось большинство местных жителей. Они считают, что Уго Чавес должен оставаться лидером страны, по крайней мере, еще 10 лет. Нынешний срок главы государства истекает в 2012 году. Наблюдатели от ООН подтвердили, что голосование проходило честно и свободно. Сам Чавес считает, что ему нужно находиться на посту до тех пор, пока не будут завершены экономические и социальные реформы, начатые несколько лет назад.