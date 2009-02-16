Визит делегации ПАСЕ в нашу республику начался сегодня со встреч в двух палатах парламента

Беларусь рассчитывает на восстановление статуса спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. И это может произойти уже нынешним летом.

Суть переговоров - в выработке единых позиций, в том числе и законодательных. Беларусь в последние месяцы сделала много шагов навстречу пожеланиям Совета Европы. И это не осталось незамеченным. Особо отмечены совместная работа с ОБСЕ по совершенствованию избирательного законодательства и создание общественных советов при министерствах и ведомствах.

Возглавляющий делегацию председатель комиссии ПАСЕ по политическим вопросам Горан Линдблад выразил удовлетворённость скорым созданием в Беларуси инфоцентра Совета Европы. И также ещё раз напомнил, что «белорусский вопрос» на сессии ПАСЕ рассмотрят уже в июне.

Сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Совета Европы - один из приоритетов внешней политики страны. Визит делегации ПАСЕ продлится три дня. За это время представители Ассамблеи встретятся с главами министерств, председателями Верховного и Конституционного судов и других структур.

