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Беларусь и Иран намерены в течение полугода подписать соглашение о свободной торговле

13 февраля 2009 11:37
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А сегодня в Минске деловые круги обеих стран договорились о реализации целого ряда масштабных проектов не только по взаимным поставкам продукции, но и о создании совместных производств. Возможности взаимовыгодного сотрудничества значительно расширились с подписанием сразу трех двусторонних документов: Меморандума о взаимопонимании, Соглашения о строительстве иранской компанией общественного, делового и торгового центра «Червенский», где объем капиталовложений составит более 160 миллионов долларов. Еще одним документом стороны закрепили дальнейшее инвестирование в сферы торговли и промышленности. Уже сегодня Беларусь и Иран реализуют совместные проекты на полтора миллиарда долларов.

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