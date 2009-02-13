Беларусь и Иран намерены в течение полугода подписать соглашение о свободной торговле

А сегодня в Минске деловые круги обеих стран договорились о реализации целого ряда масштабных проектов не только по взаимным поставкам продукции, но и о создании совместных производств. Возможности взаимовыгодного сотрудничества значительно расширились с подписанием сразу трех двусторонних документов: Меморандума о взаимопонимании, Соглашения о строительстве иранской компанией общественного, делового и торгового центра «Червенский», где объем капиталовложений составит более 160 миллионов долларов. Еще одним документом стороны закрепили дальнейшее инвестирование в сферы торговли и промышленности. Уже сегодня Беларусь и Иран реализуют совместные проекты на полтора миллиарда долларов.