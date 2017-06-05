Совместное заседание МИД Беларуси и России пройдет 5 июня в Москве

Новости Беларуси. Вопросы евразийской интеграции и повышения авторитета ЕАЭС на международной арене будут 5 июня в поле зрения дипломатов Беларуси и России. В Москве пройдет совместное заседание внешнеполитических ведомств двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме взаимодействия на площадке Евразийского экономического союза к обсуждению подготовлен большой блок тем. От региональной безопасности до культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание участники встречи планируют уделить формированию программы действий в области внешней политики Беларуси и России на предстоящие два года. Кроме того, главы МИД проведут двусторонние переговоры. Как ожидается, основной темой станут отношения с НАТО. Разговор пойдет о ситуации на западных рубежах Союзного государства и шагах, которые нужно сделать для сохранения стабильности и безопасности в регионе.