Совбез ООН запретил финансирование и любую поддержку «Исламского государства» и «Аль-Каиды»

Новости США. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, обязывающую страны пресекать финансирование и оказание любой другой поддержки «Исламскому государству», «Аль-Каиде». Новые меры предусматривают замораживание всех имеющихся активов боевиков и пресечение новых потоков. Кроме того, запрет касается поездок и поставок оружия.

Экспертам удалось установить, на что экстремисты тратят средства. Две трети их бюджета, а это 600 миллионов долларов, уходит на содержание самих террористов. Еще 20 миллионов – на иностранных военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.