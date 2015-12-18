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Совбез ООН запретил финансирование и любую поддержку «Исламского государства» и «Аль-Каиды»

18 декабря 2015 13:30
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Новости США. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, обязывающую страны пресекать финансирование и оказание любой другой поддержки «Исламскому государству», «Аль-Каиде». Новые меры предусматривают замораживание всех имеющихся активов боевиков и пресечение новых потоков. Кроме того, запрет касается поездок и поставок оружия.

Экспертам удалось установить, на что экстремисты тратят средства. Две трети их бюджета, а это 600 миллионов долларов, уходит на содержание самих террористов. Еще 20 миллионов – на иностранных военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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