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Снос памятника Ленину в Харькове спровоцировал массовые беспорядки: 6 человек пострадали

30 сентября 2014 09:44
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Новости Украины. Снос памятника Ленину в центре украинского Харькова спровоцировал массовые беспорядки. Националисты напали на защитников монумента, которые собрались на площади с требованием вернуть скульптуру на место. Радикалы забросали мирных манифестантов петардами и дымовыми шашками, разбросали цветы, которые люди принесли за день, а потом взялись и за самих защитников Ленина.

В итоге пять горожан пострадали, один из них серьезно, ранен милиционер – он попытался противостоять радикалам.

Накануне ночью люди в масках с помощью болгарки подпилили памятник, а затем сбросили его с помощью тросов под ликующие крики разъяренной толпы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был крупнейший в Украине монумент вождю пролетариата. Его общая высота – более 20 метров.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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