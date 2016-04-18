«Шершень»: белорусские противотанковые комплексы покажут 18 апреля на выставке в Малайзии

Новости Беларуси. Отечественные противотанковые комплексы покажут на одной из крупнейших выставок по обороне и безопасности в мире. Сегодня в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается форум «DSA», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И белорусская экспозиция представит не только новейшие модификации противотанкового комплекса «Шершень». Но и покажет потенциальным заказчикам новое семейство многоцелевых боевых бронированных машин, а также инновационные технологии в автоматических системах управления войсками и оружием.

Добавим, что в выставке примут участие более тысячи компаний из 60 стран. А это говорит о широкой географии для поиска новых партнеров.