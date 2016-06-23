Развитие внешней торговли, поддержка семей и Белорусская АЭС: какие темы стали ключевыми в первый день ВНС?

Новости Беларуси. Пятое Всебелорусское народное собрание 23 июня продолжит работу в Минске. Приоритеты дальнейшего развития страны были обозначены в первый день форума. Отечественная экономика должна стать инновационной и при этом необходимо избежать радикальных реформ. А от догоняющей стратегии нужно перейти к опережающей – об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на народном вече.

Всего в обсуждении прогнозов социально-экономического развития государства участвует 2,5 тысячи делегатов.

Холл Дворца Республики напоминает оживленный улей. Делегаты пребывают в режиме нон-стоп, в пылу жарких обсуждений градус все выше.

Алексей Яковлев, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Белшина»:

Ситуация на рынке очень сильно изменилась. Мы вынуждены на это адекватно и быстро реагировать. И промышленники, конечно же, делают основную ставку в следующей пятилетке на диверсификацию поставок своей продукции.

Андрей Коваленко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета:

Развитие бизнеса, улучшение системы здравоохранения — в этом направлении мы на сегодняшний день работаем. Много объектов модернизировано. Вводится современное оборудование. Я думаю, это те основные аспекты, на которые будет уделено внимание.

Анна Волынец, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель директора Новополоцкого государственного профессионально-технического колледжа строителей:

Волнуют вопросы подготовки высоко квалифицированных рабочих кадров, практикоориентированное обучение. Также меня волнуют кадры и востребованность их на рынке труда.

5-е Всебелорусское народное собрание символично началось 22 июня. Ровно 75 лет разразилась самая кровопролитная война в истории. Вот и Президент Беларуси в начале своего выступления отмечает: только единство народа может сберечь мир да и саму страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный урок состоит в том, что любую, даже самую большую беду можно одолеть только вместе. Если перед лицом трудностей — народ сплачивается, а люди не падают духом, то любые преграды преодолимы и любые цели достижимы. И ещё один урок нам даёт прошлое: нельзя быть беспечными и самоуверенными, нельзя легкомысленно относиться к будущему.

В повестке дня собрания – обсуждение проекта программы социально-экономического развития. Причем, это план развития, а не застоя, программа действий, а не ожиданий, - подчеркивает Глава государства. В Беларуси сохранили и модернизировали традиционные отрасли, при этом появились принципиально новые направления – атомной энергетики, биотехнологий, космической сферы.

Александр Лукашенко:

Уровень качества жизни граждан напрямую зависит от инноваций и развития «умной экономики». Мировая промышленность находится в стадии перехода к следующему технологическому укладу. За счет инвестиций национальная экономика должна стать инновационной по своей сути. В этом огромный резерв восстановления ее конкурентоспособности. Поэтому надо руководствоваться правилом, что важнейшая сфера капиталовложений — инновации. То есть создание новой наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

Главный источник роста ВВП – эффективные инвестиции. До 2020-го их привлекут под три десятка миллиардов долларов. Новые рабочие места – только высокопроизводительные. Их за пятилетие создадут более 250 тысяч. Из них 2 тысячи предложит Белорусская АЭС. Вокруг нее создадут целый кластер энергоемких производств.

Александр Лукашенко:

Электроэнергии в стране будет много с вводом атомной электростанции. Сегодня надо заместить то, чего у нас не хватает — газа нефти и так далее — на электричество. Что сегодня нельзя? Сегодня весь мир движется, как я сказал, к «зелёным технологиям» к «зеленой экономике»

Информационные технологии – в каждую отрасль. И это уже диктует время. По разработке новых материалов Президент поручил создать научные центры. Будет сформирован и новый промышленный комплекс для производства сложной медицинской техники. За пять лет реализуют свыше двух десятков программ. Две трети бюджетных средств пойдут на социалку. Это медицина, образование, культура, поддержка семей. Станут доступней кредиты на жилье. Размер пенсий - 40 процентов от средней зарплаты.

Наталья Кочанова, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Прежде всего, хотела бы я акцентировать внимание, конечно, это здравоохранение, это здоровый образ жизни, это доступность высокотехнологичных операций во всех регионах страны, не только в городе Минске. Несомненно, это образование. Без этого просто невозможно. Образование — это то, что позволяет нашему обществу развиваться.

Анна Рябцева, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, директор средней школы №12 Новополоцка:

Участие в форуме нас, представителей из регионов, городов со всей Республики Беларусь, возможность участия в принятии решений — очень важно и очень правильно, когда мы имеем право не только выслушать, но и высказать свои возможные предположения, видение не только своей отрасли, но в целом Республики Беларусь.

Беларусь – открыта всему миру. В зале – десятки иностранных гостей. Отдельная тема – развитие внешней торговли. Стране нужны взаимовыгодные отношения с ЕС и США. Для продвижения экспорта создадут специальное агентство. Оно поможет и промышленным гигантам, и малому бизнесу.

Александр Лукашенко:

Первоочередная задача — выход на новые внешние рынки и усиление позиций на традиционных. Для этого внешнеэкономическая стратегия страны будет направлена на установление взаимовыгодных связей как на востоке, так и на западе и юге. Прежде всего, нам необходимо использовать преимущество интеграционных проектов, созданных на постсоветском пространстве по нашей инициативе при активном участии Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. При всех объективных трудностях, связанных с ситуацией на этих рынках мы должны понимать, что иностранным инвесторам мы интересны. И не в последнюю очередь благодаря тому, что у нас есть свободный доступ к этим рынкам. А это 250 миллионов человек.

На предпринимателей рассчитывают и внутри страны, особенно в селе. Да и вообще разрыва между городом и селом нужно избежать. Потому и средства между регионами распределят равнозначно. Тогда и страна в целом, как отметил и Президент, будет окрепшей и уютной для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум продолжит работу сегодня. Ожидается, что выступление Президента на закрытии пятого Всебелорусского народного собрания будет транслироваться в прямом эфире. Включайте главные телеканалы страны с 12.00 до 13.00 часов. Телеверсия наиболее ярких выступлений и моментов – в вечернем эфире по белорусскому телевидению в 21.00.