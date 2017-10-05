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Президент Венесуэлы посетит Беларусь с официальным визитом 5 октября

05 октября 2017 07:18
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Новости Беларуси. День большой политики в Минске. Беларусь с официальным визитом посетит Президент Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 октября его ждут во Дворце Независимости. Там состоятся официальные переговоры глав двух государств. Александр Лукашенко и Николас Мадуро сначала встретятся в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе о двусторонних проектах, совместных производствах и взаимодействии в сельскохозяйственной, строительной и нефтегазовой сферах.

Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.

Президент Венесуэлы посетит Беларусь с официальным визитом 5 октября-1

Хосе Боггиано, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
В первую очередь, это будет стратегическая встреча глав двух государств. Эти переговоры еще раз покажут, что между нашими странами существуют дружественные отношения. И таким образом мы можем еще больше укрепить наше сотрудничество.

Планируется, что 5 октября Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.

# Беларусь-Венесуэла # Фотофакт

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