Президент Венесуэлы посетит Беларусь с официальным визитом 5 октября

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. Беларусь с официальным визитом посетит Президент Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 октября его ждут во Дворце Независимости. Там состоятся официальные переговоры глав двух государств. Александр Лукашенко и Николас Мадуро сначала встретятся в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе о двусторонних проектах, совместных производствах и взаимодействии в сельскохозяйственной, строительной и нефтегазовой сферах.

Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.