Большая политика: президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит официальный визит в Беларусь

Новости Беларуси. Минск накануне дня большой политики. Официальные переговоры лидеров Беларуси и Венесуэлы запланированы на 4 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь пойдет прежде всего о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе двусторонних проектах, совместных производствах и взаимодействии в сельскохозяйственной, строительной и нефтегазовой сферах. В Латинской Америке Беларусь реализовала не один проект. Визит Николаса Мадуро в Беларусь позволит найти новые пути для развития отношений. В национальном аэропорту уже готовятся к встрече высокого гостя.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Президента Венесеуэлы ждет насыщенная программа. Во Дворце Независимости состоится встреча с Александром Лукашенко. Переговоры ожидаются и в узком, и в расширенном составе.

Перед поездкой в Беларусь лидер Венесуэлы рассказал, в ходе его визита реактивируют смешанную комиссию. А среди основных тем, которые хотел бы поднять Николас Мадуро – сотрудничество в жилищном строительстве, промышленности. Стоит отметить, что действительно в этих сферах у стран уже есть положительный партнерский опыт. Наши специалисты, к примеру, возвели на территории Венесуэлы несколько жилых микрорайонов и заводов. Хорошо знакомы в этой стране и с нашей техникой.