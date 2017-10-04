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Большая политика: президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит официальный визит в Беларусь

04 октября 2017 18:16
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Новости Беларуси. Минск накануне дня большой политики. Официальные переговоры лидеров Беларуси и Венесуэлы запланированы на 4 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь пойдет прежде всего о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе двусторонних проектах, совместных производствах и взаимодействии в сельскохозяйственной, строительной и нефтегазовой сферах. В Латинской Америке Беларусь реализовала не один проект. Визит Николаса Мадуро в Беларусь позволит найти новые пути для развития отношений. В национальном аэропорту уже готовятся к встрече высокого гостя.

Екатерина Жилянина, СТВ:
Президента Венесеуэлы ждет насыщенная программа. Во Дворце Независимости состоится встреча с Александром Лукашенко. Переговоры ожидаются и в узком, и в расширенном составе.

Перед поездкой в Беларусь лидер Венесуэлы рассказал, в ходе его визита реактивируют смешанную комиссию. А среди основных тем, которые хотел бы поднять Николас Мадуро – сотрудничество в жилищном строительстве, промышленности. Стоит отметить, что действительно в этих сферах у стран уже есть положительный партнерский опыт. Наши специалисты, к примеру, возвели на территории Венесуэлы несколько жилых микрорайонов и заводов. Хорошо знакомы в этой стране и с нашей техникой.

Большая политика: президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит официальный визит в Беларусь-1

Хосе Боггиано, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:
В Венесуэле есть ряд белорусских предприятий: у нас собираются тракторы и другая техника, но главное направление все-таки это строительство. Белорусы строят жилье для венесуэльцев. Что касается будущего, хочется больше проектов в сфере медицины, сельского хозяйства, науки. Все эти темы очень важные в наших взаимоотношениях и их нужно обсуждать. Работаем и в историко-культурном направлении.

На завтра же в Минске запланировано открытие памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару. Как ожидается, Николас Мадуро примет участие в торжественной церемонии.

Екатерина Жилянина:
Стоит отметить, что это не первый визит Николаса Мадуро в Минск. В апреле 2013 года он стал Президентом Венесуэлы, а уже в июле прилетел в с официальным визитом Беларусь. Покинуть территорию нашего государства высокий гость планирует завтра вечером. Спецрейс из национального аэропорта вылетит в Турцию, которая станет следующей страной в графике венесуэльского лидера.

# Беларусь-Венесуэла

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