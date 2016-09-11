Президент о ЖКУ: в этом году все исчерпано – никаких повышений не будет

Новости Беларуси. Этим утром Президент принял участие в выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. На избирательный участок который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры, глава государства пришел вместе с младшим сыном Николаем.

Здесь главу государства ожидали многочисленные журналисты. И после того, как Президент опустил свой бюллетень в урну, Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ. Один из них коснулся темы, близкой каждому белорусу, – стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На счетчик посмотрели, умножили согласно тех норм и расценок, которые утверждены моим указом. Там уже никто вам их не поднимет и не опустит. Нет, меньше можно, выше нельзя. Мы так договаривались.

Потом, вы знаете, что мое поручение было: пять долларов в год. В этом году все исчерпано. Никаких повышений не будет.

В следующем году пять будет точно. Во сколько это процентов выльется, не знаю. Второй абсолютно искренний ответ, даже в день голосования. Мы еще посмотрим, как будет развиваться экономика и насколько мы сможем поддержать людей.