Глава государства прокомментировал появление российского флага у белорусской паралимпийской делегации

Новости Беларуси. Этим утром Президент принял участие в выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. На избирательный участок который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры, глава государства пришел вместе с младшим сыном Николаем.

Общение с журналистами длилось более часа. Президент был открыт и даже шутил. И, конечно же, представители СМИ не могли не задать вопрос о недавнем инциденте на Паралимпийских играх в Бразилии.

Речь идет российском флаге, который пронес участник белорусской делегации на церемонии открытия стартов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы обвиняем какую-то страну, прежде всего нашу, Россию, это же наши братья, это тоже нюанс важный, так положите на стол факты конкретные. Зачем же вы всех скопом взяли и смели. Виноват? Пусть отвечает. И, кстати, это ведь практика и закон для Паралимпийского и других комитетов. Взяли эти пробирки, у кого-то там уборщица шла, хвостом махнула, смахнула, разбились пробирки – все, не с чего спросить.

Недавно в СМИ в США писали. У россиян, у белорусов не смахнула уборщица пробирки, проверили, прослезились. А как перепроверить истину? Как? А никак. Вот мы там решили и будьте здоровы. Говорят, суд. А судьи кто? Вот и вся демократия. Поэтому это вот глубинные вопросы, которые меня побуждают поддерживать наших олимпийцев, которые абсолютно законно, так, как они считают нужным, там же все демократы сидели в Рио.

Почему у наших инвалидов отобрали два флага российских еще на выходе на стадион.

Инвалидов скрутили, флаги забрали. Хорошо, что мужики предусмотрели под тельняшкой запасной российский флаг. И вынужден был наш функционер, как его называют, по-хорошему называют, развернуть этот флаг. Это солидарность, это проест против несправедливости. И тут мы с россиянами в одной лодке. Поддерживали и будем всегда поддерживать.

Журналисты поднимали самые разные темы – отношения официального Минска с Брюсселем, громкие уголовные дела. Всего прозвучало 15 вопросов.