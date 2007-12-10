Подведены итоги визита Президента Беларуси в Венесуэллу

Итогом визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Венесуэлу стала договоренность о расширении сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Главы двух государств приняли участие в открытии белорусско-венесуэльского предприятия по добыче нефти, которое расположено на месторождении Гуара Эсте. В присутствии президентов состоялось историческое событие - получена первая совместная нефть.



В перспективе СП ежегодно сможет добывать 7 миллионов тонн нефти. После церемонии открытия совместного предприятия по добыче нефти Александр Лукашенко подчеркнул - для Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Венесуэлой.



Добытую в Венесуэле нефть Беларусь планирует продавать по схемам замещения. Это мировая практика. По словам первого вице-премьера страны Владимира Семашко, транспортировать ее на переработку - это большие расходы. Доставка 1 тонны нефти - обходится в лишние 40 долларов.



Беларусь в Венесуэле намерена построить, по меньшей мере, три завода: по выпуску тракторов, автомобилей "МАЗ" и "БелАЗ". На первом этапе это будут сборочные производства. В целом, во время визита Президента Беларуси в Венесуэлу подписано 16 документов на межправительственном уровне и почти 1,5 десятка контрактов между субъектами хозяйствования.

