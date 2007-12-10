Первая в истории Аргентины женщина-президент вступает в должность

В Буэнос-Айресе сегодня вступит в должность первая в истории Аргентины женщина-президент - Кристина Киршнер.

На этом посту она сменит своего супруга Нестора Киршнера. В символы президентской власти внесли некоторые изменения. Президентский жезл укоротили на четыре сантиметра, а ленту главы государства сделали из шелка. В инаугурации 54-летней Кристины Киршнер примут участие главы почти всех государств Латинской Америки.

Кристину Киршнер со вступлением в должность президента Аргентины поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Президент отметил - Беларусь заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Аргентиной в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах на пользу двух народов.

