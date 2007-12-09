Официальный визит Александра Лукашенко в Венесуэлу завершился

В Каракасе белорусский лидер провел переговоры с президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

Стороны договорились углубить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах и наметили дальнейшие шаги по расширению контактов.

Главы двух государств приняли участие в церемонии открытия белорусско-венесуэльского предприятия по добыче нефти, которое расположено на месторождении Гуара Эстэ в штате Ансоатеги. В присутствии президентов состоялось историческое событие - была получена первая совместная нефть. В перспективе это СП сможет добывать ежегодно 7 миллионов тонн нефти. Первый миллион тонн "черного золота" запланирован на следующий год.



Кроме того, Беларусь за 2-3 года намерена построить в Венесуэле по меньшей мере три завода: по выпуску тракторов, автомобилей "МАЗ" и "БелАЗ". На первом этапе это будут сборочные производства, которые впоследствии планируется вывести на полный технологический цикл.



Также Беларусь осуществит в латино-американской стране несколько крупных строительных проектов. В целом во время визита Президента Беларуси в Венесуэлу было подписано 16 документов на межправительственном уровне, а также почти полтора десятка документов в виде контрактов между субъектами хозяйствования.

