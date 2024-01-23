Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ пройдёт 23 января

На первое в новом году заседание 23 января собираются постпреды стран СНГ. Под председательством России оно пройдет в исполкоме Содружества в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет представлена Концепция председательства и план реализации этого документа. Постпреды также обсудят деятельность Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, рассмотрят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел. Также планируется утвердить план работы Совета постпредов на 2024 год.