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Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ пройдёт 23 января

23 января 2024 07:01
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На первое в новом году заседание 23 января собираются постпреды стран СНГ. Под председательством России оно пройдет в исполкоме Содружества в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ пройдёт 23 января-1

Будет представлена Концепция председательства и план реализации этого документа. Постпреды также обсудят деятельность Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, рассмотрят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел. Также планируется утвердить план работы Совета постпредов на 2024 год.

Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ пройдёт 23 января-4

В Беларуси ценят формат Содружества и ориентированы на расширение межрегионального экономического партнерства в рамках СНГ.

# СНГ

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