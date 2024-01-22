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Министр иностранных дел Беларуси рассказал, с какими странами наша страна укрепляет сотрудничество

22 января 2024 17:29
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105 лет основания дипломатической службы Беларуси. Знаковую дату отметили в Минске торжественным собранием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем было озвучено и поздравление Президента. Глава государства подчеркнул, что сейчас на всех континентах разворачивается борьба за умы людей, рынки и ресурсы. В этих условиях от дипломатов требуется большая ответственность. Особое значение имеют компетентность и патриотизм буквально каждого из дипломатов.

Министр иностранных дел Беларуси рассказал, с какими странами наша страна укрепляет сотрудничество-1

Именно они закрепляют место Беларуси в обновленной системе международных отношений. Сейчас работа дипкорпуса направлена на расширение взаимодействия с зарубежными партнерами. Как итог – за последние пять лет белорусский экспорт товаров вырос почти на 20 %. Укрепляются международные связи по самым различным направлениям.

Министр иностранных дел Беларуси рассказал, с какими странами наша страна укрепляет сотрудничество-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Ощутимый прогресс достигнут на векторе дальней дуги, рекордно выросли число и эффективность контактов с этими странами, особенно на высшем и высоком уровнях. Отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства установлены с Китаем. Существенные подвижки произошли в наращивании сотрудничества Беларуси со странами глобального Юга в многостороннем формате и двусторонних контактах.

Прорыв по вступлению в ШОС. Фактически в этом году мы завершаем процесс юридического оформления нашего полноправного членства в этой организации. Не за горами, я надеюсь, и наше присоединение к БРИКС.

В торжественной обстановке лучшим дипломатам вручили профессиональные награды. Благодарность прозвучала и в адрес наших загранучреждений за каждодневную кропотливую работу на всех многогранных направлениях деятельности дипслужбы.

# Международная политика # Сергей Алейник

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