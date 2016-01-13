Первая в 2016 году встреча контактной группы по Украине пройдет в Минске 13 января

Новости Беларуси. Возобновление переговорного процесса. Первая в этом году встреча контактной группы по Украине пройдет сегодня, 13 января, в Минске.

Накануне прошло заседание рабочей группы по политическим вопросам.

Главной новостью сегодняшней встречи является участие в ней нового российского представителя – бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова.

Напомним, последнее заседание контактной группы состоялось 22 декабря 2015. Стороны договорились о полном и безоговорочном прекращении огня.

Стоит отметить, что количество обстрелов после подписания соглашений уменьшилось. Кроме того, был принят ряд решений по техническим вопросам разминирования и обмену пленными.

Всего в январе планируют провести 3 встречи контактной группы по Украине.

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