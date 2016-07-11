Парламентские выборы: Минск стал лидером в Беларуси по количеству зарегистрированных инициативных групп — 114

Новости Беларуси. Минск стал лидером в Беларуси по количеству зарегистрированных инициативных групп — 114. Их участники будут собирать подписи для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. Причём, эти данные не окончательны. Избиркомы продолжают рассмотрение заявок.

Сейчас идёт и процесс формирования участковых избирательных комиссий. Начат приём документов по выдвижению представителей в их состав.

Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 1 по 11 августа.

После чего начнется активная агитация.

Выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва назначены на 11 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.