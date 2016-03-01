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Ответственность за административные правонарушения в Беларуси уменьшат

01 марта 2016 13:19
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Новости Беларуси. Ответственность за административные правонарушения в Беларуси уменьшат. Соответствующий законопроект может поступить в парламент осенью. Об этом заявил 1 марта министр внутренних дел.

В документе будут учтены результаты общественного обсуждения этой темы. В нем, кстати, приняли участие более 60 тысяч человек. Так, возможно, не будут составлять протокол в отношении водителя, забывшего дома «права», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Некоторые предложения МВД по либерализации нашли однозначную поддержку, некоторые не совсем не поддержаны или совсем не поддержаны, многие не относились к нашей компетенции. Сегодня мы могли сделать срез общественного мнения, оценить наши предложения с точки зрения их полезности, реальности их исполнения. И, думаю, очень серьезно на это надеюсь, к осенней сессии нашего Парламента мы сможем внести соответствующий законопроект.

# Милиция Беларуси # Игорь Шуневич

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