Новости Беларуси. Ответственность за административные правонарушения в Беларуси уменьшат. Соответствующий законопроект может поступить в парламент осенью. Об этом заявил 1 марта министр внутренних дел.

В документе будут учтены результаты общественного обсуждения этой темы. В нем, кстати, приняли участие более 60 тысяч человек. Так, возможно, не будут составлять протокол в отношении водителя, забывшего дома «права», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Некоторые предложения МВД по либерализации нашли однозначную поддержку, некоторые не совсем не поддержаны или совсем не поддержаны, многие не относились к нашей компетенции. Сегодня мы могли сделать срез общественного мнения, оценить наши предложения с точки зрения их полезности, реальности их исполнения. И, думаю, очень серьезно на это надеюсь, к осенней сессии нашего Парламента мы сможем внести соответствующий законопроект.