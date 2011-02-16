Обновленный состав Правительства Беларуси рассмотрел программу деятельности Совета министров на пятилетку

Документ будет откорректирован с учетом замечаний народных избранников. Представляя план действий в Парламенте, вице-премьеры ответили примерно на полсотни разных вопросов.

План действий обновленного Совета министров – это вот такой документ на почти 80 страницах. Еще накануне депутаты разложили его по полочкам. И сегодня устроили Правительству своеобразную «полосу препятствий». То и дело задавая неудобные вопросы вице-премьерам.

В первую очередь, речь зашла о промышленности и топливно-энергетическом комплексе. В Правительстве их курирует все тот же что и прежде Владимир Семашко. С ходу, без запинки сразу же называет любую цифру по отрасли – будь то рентабельность предприятия или мощность нового завода.

Он сообщил, что главный энергетический проект пятилетки, белорусская АЭС, пробуксовывал. Но к этому моменту о кредите на строительство станции, речь о $9 млрд, с российской стороной договорились. Параллельно будут по максимуму использовать альтернативные источники энергии и местные виды топлива.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня производство энергии, если с нормальной технологией, уже выгоднее, чем на газе. А какая динамика будет, кто же сейчас скажет — есть самые разные прогнозы по газу. В том числе и такие. Что к 2015 году баррель нефти будет стоить 300-350 долларов. И тогда, естественно, выработка из местного топлива будет нам выгодна. Мы ставим задачу к 2015 году — 30% вырабатывать на местных видах топлива. 161 объект — это уже не игрушка, уже не баловство.

Владимир Семашко прокомментировал и газовые переговоры. Накануне белорусский вице-премьер встречался с главой российского концерна Алексеем Миллером по вопросу поставок и транзита голубого топлива в ближайшие три года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В итоге, по словам Семашко, достигнут абсолютный компромисс. Он напомнил, что Беларусь и Россия к 2015 году должны выйти на равнодоходные цены.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для нас эта формула выгодна, она позволяет снизить цену газа. Мы встретились и обсудили базовые принципы, на которых будем составлять контракт на транзит газа через Беларусь и на поставку газа в Беларусь на 2012-2014 годы. Мне показалось, что вчера мы нашли тот компромисс, когда обе страны пришли к взаимовыгодным договоренностям. Но понятное дело, что «Газпром» не всегда волен сам принимать решения.

Депутаты долго не отпускали первого вице-премьера с трибуны. Интересовались, есть ли перспективы у легкового автомобилестроения.

Правительство не оставляет идею производить «народный автомобиль». Эдакие «белоруские жигули XXI века» за 8-9 тысяч долларов. Речь о работе с китайским компаниям «Chery» и «Faw».

А вот на чем будет выезжать белорусский АПК, спросили парламентарии у Валерия Иванова. Он в Совмине – главный спикер на эту тему.

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не надо посыпать голову пеплом. В принципе, все программы, которые мы будем реализовывать в рамках программы развития сельских территорий, финансово рассматриваются. Уровень производства на сегодняшний день обеспечивает более-менее рентабельную работу. Ведь денежные средства, которые были вложены в развитие села, достаточно велики. И окупаемость некоторых проектов определена на несколько лет.

Женщины-депутаты попросили у вице-премьера Иванова за детей. Молочные смеси белорусского производства пока уступают по качеству зарубежным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нужны новые современные линии на производстве. Иванов коротко ответил: «Учтем».

А вот разговор с вице-премьером Калининым получился не короткий. Его вотчина – самые жалобные сферы – ЖКХ и строительство. В них – быть реформам. Минжилкомхоз, вовзможно, и вовсе превратится в один из департаментов Минстройархитектуры. Предстоит добиться за пятилетку, чтобы стоимость квадратного метра жилья была равна средней зарплате.

Леонид Ковалевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Беларусь сегодня занимает лидирующее место по вводу жилья на население. Проблемам модернизации жилья, тепловой реабилитации, капитального ремонта в эти годы нашему государству надо уделить пристальное внимание.

В программе, которую мы сегодня обсуждаем, находит свое отражение и решение этих проблем.

Уже после обеда депутаты взялись за социалку и денежные вопросы. Сергей Румас сообщил, что с этого года в стране развернется широкая приватизация. По прогнозам правительства ставка рефинансирования может быть повышена. Впрочем, как и проезд в транспорте. Будет зависеть от ситуации в экономике.

За семью в овальном зале ратовал бывший посол Беларуси в поднебесной, а ныне вице-премьер по социальным и культурным вопроса Анатолий Тозик. Он призвал остановить депопуляцию в стране. Для этого семья должна стать культом.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нам нужно к 2015 году решить задачу, чтобы наша страна вошла в число первых 50 стран планеты по индексу развития человеческого потенциала. Сейчас мы занимаем там 61 место. Это тоже достаточно амбициозная задача, потому что другие страны на месте не будут стоять. Человеческий потенциал для нас – это главный ресурс.

Общение Правительства и депутатов длилось, по сути, целый день, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вице-премьерам задали более полсотни вопросов. Все замечания должны найти свое отражение в программе действий Правительства. Тогда парламентарии и будут готовы ее одобрить.

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