Али Гусейнов (Азербайджан): Беларусь стала заложником подхода европарламентариев

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает Али Гусейнов, депутат, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Национального собрания Азербайджана.

Согласны ли страны «Восточного партнерства» работать без Беларуси?

Али Гусейнов, депутат, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Национального собрания Азербайджана:

Что касается мнения Азербайджана, то мы всегда были за присутствие Республики Беларусь, парламентариев наших коллег из Республики Беларусь, и чтобы они присутствовали полноправно. Обсуждался вопрос, чтобы Беларусь присутствовала только из числа оппозиции и гражданского общества, но это тоже нелогично, потому что мы создаем Парламентскую ассамблею, где должны быть представлены люди, имеющие депутатский мандат. В основном, по субъективным причинам европарламентарии задерживают, блокируют этот процесс. Высказывалось мнение, что все эти месяцы мы были заложниками Беларуси, то есть вопросов Беларуси. Но я считаю, что Беларусь стала заложником подхода европарламентариев.