Тысячи манифестантов разбили палатки на центральной площади столицы Бахрейна, ситуация в Египте стабилизируется

Ближний Восток захлестнула волна акций протеста. Крайне напряженная ситуация в относительно спокойном и благополучном Бахрейне.

Тысячи манифестантов разбили палатки на центральной площади столицы. Полиция пока никаких мер не предпринимает. Недовольство участников акции протестов вызвано низким уровнем жизни. Они требуют коренных политических и социально-экономических реформ.

Более опасная ситуация в Йемене. В стране уже которые сутки продолжаются уличные бои между сторонниками и противниками действующего правительства. В списке раненых десятки человек.

В то же самое время, ситуация в Египте стабилизируется. Накануне специально сформированная комиссия приступила к разработке поправки к конституции страны. Планируется, что уже через 10 дней новый вариант Основного закона будет вынесен на всенародный референдум, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».