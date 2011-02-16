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Тысячи манифестантов разбили палатки на центральной площади столицы Бахрейна, ситуация в Египте стабилизируется

16 февраля 2011 12:50
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Ближний Восток захлестнула волна акций протеста. Крайне напряженная ситуация в относительно спокойном и благополучном Бахрейне.

Тысячи манифестантов разбили палатки на центральной площади столицы. Полиция пока никаких мер не предпринимает. Недовольство участников акции протестов вызвано низким уровнем жизни. Они требуют коренных политических и социально-экономических реформ.

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Массовые протесты в Бахрейне

Более опасная ситуация в Йемене. В стране уже которые сутки продолжаются уличные бои между сторонниками и противниками действующего правительства. В списке раненых десятки человек.

Массовые протесты в Йемене

Массовые протесты в Йемене

Массовые протесты в Йемене

Массовые протесты в Йемене

Массовые протесты в Йемене

В то же самое время, ситуация в Египте стабилизируется. Накануне специально сформированная комиссия приступила к разработке поправки к конституции страны. Планируется, что уже через 10 дней новый вариант Основного закона будет вынесен на всенародный референдум, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Фотофакт

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