Беларусь будет стремиться запустить первый блок АЭС в 2016 году

Причем, полномасштабное развертывание строительства станции станет одной из главных задач в энергетике страны в текущей пятилетке.

В Палате представителей Национального собрания сегодня рассматривали программу действий обновлённого правительства до 2015 года. Речь в основном шла о развитии топливно-энергетического комплекса страны сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Выступая перед депутатами, первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко отметил, что альтернативные источники энергии и местные виды топлива намерены использовать по максимуму. Их доля в балансе республики к концу пятилетки должна вырасти до 28%.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня производство энергии, если с нормальной технологией, уже выгоднее, чем на газе. А какая динамика будет, кто же сейчас скажет — есть самые разные прогнозы по газу. В том числе и такие. Что к 2015 году баррель нефти будет стоить 300-350 долларов. И тогда, естественно, выработка из местного топлива будет нам выгодна. Мы ставим задачу к 2015 году — 30% вырабатывать на местных видах топлива. 161 объект — это уже не игрушка, уже не баловство.

И сегодня в парламенте Владимир Семашко прокомментировал переговоры с российским «Газпромом» о поставках и транзите голубого топлива. Накануне белорусский вице-премьер встречался с главой концерна Алексеем Миллером. По словам Семашко, достигнут абсолютный компромисс по сотрудничеству в ближайшие три года. Он напомнил, что Беларусь и Россия к 2015 году должны выйти на равнодоходные цены.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для нас эта формула выгодна, она позволяет снизить цену газа. Мы встретились и обсудили базовые принципы, на которых будем составлять контракт на транзит газа через Беларусь и на поставку газа в Беларусь на 2012-2014 годы. Мне показалось, что вчера мы нашли тот компромисс, когда обе страны пришли к взаимовыгодным договоренностям. Но понятное дело, что «Газпром» не всегда волен сам принимать решения.