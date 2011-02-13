Сергей Чалый: Если бы «Восточное партнерство» появилось на несколько лет позже, то, возможно, оно выглядело бы совершенно по-другому

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает финансовый аналитик Сергей Чалый.

Что сейчас происходит в Европе? В последние месяцы мы наблюдаем протесты в странах, которые априори стабильные.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Происходит естественный процесс — реакция на экономический кризис, которая связана с тем, что в результате спасения финансовых институтов очень сильно пострадали публичные финансы, фактически произошла национализация «плохих» долгов. Отсюда появилась необходимость сбалансировать бюджет. Понятно, что возникла необходимость сократить социальные выплаты.

Европа все больше и больше становилась социалистической (особенно это видно на примере Франции). Больше всех возмущались Греция, Франция, где было меньше всего рабочих часов в неделю.

Европа, потеряв экономическое лидерство, превратилась в место, где хорошо и удобно жить, проводить пенсию. До тех пор, пока на волне экономического бума была возможность финансировать такой образ жизни, все было в порядке. Избиратели по мере старения все больше и больше голосовали за партии, которые расширяли возможности досуга.

Попытка правительств сбалансировать свою экономику и вернуться к экономической эффективности наткнулась на то, что уже давно был развращен электорат постоянным ростом социальных гарантий.

Несколько лет назад Евросоюз предложил Беларуси пойти на сближение, в том числе и пяти странам. Назвали все это амбициозным проектом «Восточное партнерство». Что реально ждали от нас и что мы получили?

Сергей Чалый:

На самом деле, что от нас ждали, на самом деле непонятно. С самого начала «Восточное партнерство» было проектом довольно странным. Отношения Евросоюза со странами Восточного партнерства строились по модели двухстороннего сотрудничества. Когда возникла идея создать многостороннюю площадку, ее планировалось создать такой, как со странами Средиземноморского региона. Появилось оно не в самый удачный момент: с одной стороны, во внебюджетный период, когда денег, грубо говоря, не было, и с другой стороны, было не очень понятно, какая цель ставилась, поскольку состав страны подобрали довольно механистически.

Мы видели в этом активизацию официального дипломатического диалога и возможность участвовать в платформах, которые там были, например аналитической безопасности, экономического сотрудничества и так далее, причем на уровне как официальных властей, так и третьего сектора. Что интересно, программа по развитию третьего сектора оказалась самой активной в «Восточном партнерстве». Это было неожиданным сюрпризом для Европы, и она сказала: «Вы как-то очень серьезно воспринимаете «Восточное партнерство», мы не для этого его создавали, там очень долгосрочные цели».

Что нам предложила Европа?

Сергей Чалый:

Практически ничего. Там четыре основных платформы — политическое развитие контактов между людьми, третий сектор, аналитическая безопасность и трансграничное сотрудничество. Наполнить их чем-то особым не было возможности, потому что программа создавалась просто, чтоб была. Если бы «Восточное партнерство» появилось на несколько лет позже, то вполне возможно, что оно выглядело совершенно по-другому и ставило бы совершенно другие цели. Буквально для тех же стран практически через пару лет после создания «Восточного партнерства» появился проект, который их может заинтересовать — проект диверсификации поставок энергоносителей. Здесь задействованы Беларусь, Украина, Прибалтика, Польша, Азербайджан и Грузия, которые могут быть транзитером для этого дела. Этот проект смог бы уменьшить зависимость от одного поставщика, увеличить гарантии безопасности транзита, развить транспортный коридор, которого не было. У нас был транспортный коридор с Запада на Восток, а вот с Севера на Юг (это и железнодорожное сообщение, и трубопровод, и автомобильная магистраль) — не было.

Можно ли говорить о том, что Евросоюз пытался оторвать от России какую-то определенную часть территории, ведь страны по сути граничат с Россией?

Сергей Чалый:

Если бы такая цель ставилась, то она бы реализовывалась более последовательно, на это выделялись бы большие деньги. Я думаю, это было проявление хоть какой-то политики в отношении восточных соседей.

Совсем недавно лидер польской партии «Правая справедливость» Качиньский высказался, что предложение в виде программы «Восточное партнерство» в случае Беларуси оказалось неудачей.

Сергей Чалый:

Нет единой политики Европы в отношении Беларуси. Это всегда было колебание между тремя различными модусами. Это была либо политика обусловленности, то есть мы (Евросоюз — прим. ред.) ставим условие, и если вы себя хорошо ведете, получаете экономические преференции. Это могла быть политика втягивания, когда не ставятся условия демократизации, но по мере сближения это произойдет естественным образом по внутренним причинам. Это могла быть также политика изоляции, которая также предпринималась. Фактически ни одна из этих политик не приводила к успеху, потому что никогда не побеждала полностью. К тому же, методы, которые использовались для достижения этой цели, всегда оказывались недостаточными. Европе хотелось добиться хоть какого-то результата в отношении Беларуси.

Если Европа хотела добиться результата в отношении Беларуси, смотрится странным выражение Сикорского: «Если Беларусь находится в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном, то для нее в некотором плане закрыта зона ЕС».

Сергей Чалый:

В данном случае это фактически конкурирующие проекты. Нам приходилось выбирать, что в настоящий момент выгодно. Поскольку Единое экономическое пространство никаких политических условий не ставит, а предлагает пусть и отдаленные, но экономические выгоды, то мы выбрали восточное направление. У Европы была возможность поконкурировать в этом вопросе, но пока она проиграла.

Видите ли вы перспективы у «Восточного партнерства» с учетом санкций ЕС в отношении Беларуси?

Сергей Чалый:

Вряд ли в рамках «Восточного партнерства». Потому что «Восточное партнерство» с его ограниченным бюджетом, по крайне мере до 2013 года, могло служить неким катализатором, инструментом для привлечения дополнительного финансирования из других источников. Остается лишь то, что было бы и без «Восточного партнерства», — прямые иностранные инвестиции, участие в инфраструктурных проектах на двухсторонней основе.