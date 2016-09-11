«Никаких замечаний нет, всё сделано хорошо, всё сделано грамотно»: Рапота об организации парламентских выборов в Беларуси

Новости Беларуси. В информационном центре ЦИК весь день проходили «круглые» столы, ход выборов обсуждали на дискуссионных площадках, своё мнение высказывали эксперты, аналитики, политологи. Наблюдатели отмечают, что жалоб на серьёзные нарушения к этому моменту не зафиксировано.

И, в целом, выборы организованы на высоком уровне.

Некоторые наблюдатели используют даже эпитет «элегантные выборы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Я думаю, что одна из особенностей этих выборов, которые увеличивают активность избирателей – это, может быть, большее число кандидатов.

Большая соревновательность, больше возможность выбора – наверное, это тоже стимулирует избирательную активность.

С точки зрения организации – никаких замечаний нет, всё сделано хорошо, всё сделано грамотно, создана соответствующая обстановка и доброжелательная, и где-то даже праздничная. Это уже в традициях Республики Беларусь – делать выборы элементом некого праздника. Наверное, это хорошо.

Ещё хочется отметить, что во Дворце Республики чувствуется та атмосфера, которая традиционно царит в нашей стране в день выборов – ощущение праздничное, но вместе с тем чувствуется собранность.