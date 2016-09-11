«Город напоминает такой небольшой мини-фестиваль: Ермошина об атмосфере в Минске в день выборов

Новости Беларуси. Руководство ЦИК общается с журналистами буквально каждые два часа. Через несколько минут начнётся очередная пресс-конференция.

На предыдущей Лидия Ермошина отметила, что жалоб в комиссии поступает совсем немного, по каждой практически сразу проводится разбирательство.

Сегодня происходили случаи, когда наблюдателя лишали аккредитации на выборах. В основном, это происходит из-за воспрепятствования деятельности избирательной комиссии.

Но, конечно, происходят и недоразумения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Например, двух наблюдателей лишили аккредитации, так как они являются родственниками и находились на одном избирательном участке.

Нарушением законодательства это, естественно, не является, их восстановили в правах.

Мнением о том, как проходит основной день голосования, поделилась с нами Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

День, по крайней мере до указанного периода времени, прошёл спокойно, организованно. Все те, кто сейчас был на улице, наверное, видели огромное количество минских жителей и, вообще, наших белорусских граждан, которые выглядят весьма счастливо, довольно и город напоминает такой небольшой мини-фестиваль. Поэтому можно сказать, что ход голосования является, на данный момент, не просто удовлетворительным, но даже и хорошим.