Нурлан Еримбетов, эксперт из Казахстана: «Предвыборная кампания – это откровенный, серьезный семейный разговор»

Новости Беларуси. На связи со студией программы «Неделя» на СТВ Астана. С вопросами мы обращаемся к председателю республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Казахстане Нурлану Еримбетову.

Скажите, не так давно выборы прошли в Казахстане, как вы расцениваете, схожи ли парламентские кампании в наших странах, и как прошли выборы у вас, и как проходят у нас?



Нурлан Еримбетов, председатель республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в Казахстане:

В каждой кампании, в каждой стране – я в этом глубоко уверен – есть своя особенность, особенность проведения всей этой предвыборной борьбы. И здесь надо учитывать традиции народа, ментальность, его политические новшества, его историю, опыт. Я думаю, что некие политические традиции, политические подходы к таким большим кампаниям они у нас во многом схожи. Мы не умеем обманывать друг друга. Мы не умеем сегодня выходить на трибуну и кричать красивые лозунги. Люди будут смотреть все это, слушать, и все понимать. Потому что мы выросли в таких странах, где очень ценилась искренность. Мы жили и белорусы, и казахи, казахстанцы, мы всегда жили в своих странах, городах, аулах, колхозах, совхозах, мы жили как в большой семье. Ведь так ведь? Поэтому, я думаю, что в этой ситуации очень важно, чтобы человек проявил себя, я бы сказал даже так: даже с детства – каким видом спорта ты занимался, на каких музыкальных инструментах работает, в каких конкурсах принимал участие, был ли стройотряде, работал ли он во время своего студенчества, как он жил, как он общался. Я думаю, что вот это семейное отражение никогда не заставит никого обманывать.



В Беларуси, как собственно и в Казахстане, нет черных политических технологий, нет компроматов, как вы говорите, как на ладони, и не кажется ли вам, что слишком уж тихо проходят выборы, никакого шоу, или это наоборот – позитивно.



Нурлан Еримбетов:

Красивые шумные картинки уже всем надоели. Их итак хватает в нашей жизни. Я думаю, что в этой ситуации семейное отношение и то, что я вам уже сказал, что предвыборная кампания длится в наших странах не полтора-два месяца. Предвыборная кампания в наших странах длится всю жизнь. Вся твоя жизнь – это и есть твоя предвыборная кампания. И в этой связи я считаю, я категорически против всякого рода шоу, всякого рода красивых театрализованных представлений, переодеваний, карнавалов и так далее. Все то, что сопутствует во многих странах предвыборной кампании. Мне кажется, что предвыборная кампания, в первую очередь, для меня, во всяком случае, для моих близких, предвыборная кампания – это семейный разговор. Это не крики с трибун, это не марширование по красным, голубым, синим, розовым площадям. Такой откровенный, серьезный, семейный разговор.