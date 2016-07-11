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Начался процесс формирования участковых избирательных комиссий

11 июля 2016 14:24
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Новости Беларуси. Окружные избиркомы зарегистрировали 428 инициативных групп по всей Беларуси. Они будут собирать подписи для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

Больше всего групп зарегистрировано в Минске, а меньше всего – в Витебской области.

Причём эти данные не окончательны. Избиркомы продолжают рассмотрение заявок. Сейчас идёт и процесс формирования участковых избирательных комиссий. Начат приём документов по выдвижению представителей в их состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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