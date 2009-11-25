Начался официальный визит Президента Казахстана в Беларусь

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев встретились не только как президенты, а как давние друзья.

Самолет Нурсултана Назарбаева приземлился в Национальном аэропорту «Минск», несмотря на туман лайнер прибыл вовремя. У трапа казахстанского лидера встретили члены белорусского Правительства и рота почетного караула. Национальный колорит в церемонию добавили девушки в казахских национальных костюмах.

Из аэропорта Президент Казахстана направился в резиденцию главы нашего государства «Заславль». Сегодня общение двух президентов носит более неформальный характер. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев встретились не только как президенты, а как давние друзья. Их многолетняя дружба только добавляет нотку неофициальности вечерним переговорам в формате «один на один».

Оба — первые президенты в истории своих стран. Стаж президентства тоже схож — оба начинали в 90-х, ещё один общий факт биографии: Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев в свое время были депутатами Верховного Совета и примерно в одно и тоже время – в самом начале 90-х.

Ещё о схожести, но в государственном масштабе: Беларусь и Казахстан весьма похоже ведут себя в общей интеграционной структуре СНГ. И Минск, и Астана, нередко выступали с аналогичными позициями, в частности, инициировали активизацию контактов и реальное, а не просто декларируемое усиление взаимодействия. К тому же две страны – партнеры не только по СНГ, ещё нас связывает взаимодействие в таких интеграционных образованиях как ЕврАзЭС и ОДКБ. Потому неудивительно, что, к примеру, в экономических контактах Минск и Астана друг у друга в лидерах: так Казахстан занимает третье место в объеме внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ после России и Украины.

В ходе встреч и переговоров в Минске планируется обсудить вопросы белорусско-казахстанского взаимодействия в различных сферах. Кроме того, 27 ноября Нурсултан Назарбаев примет участие в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС. Ожидается, что завтра в Минск прибудут президенты Таджикистана, Кыргызстана и Армении, а в пятницу — президент Российской Федерации. В рамках заседания Межгоссовета ЕврАзЭС планируется провести мероприятия с участием трех президентов — Беларуси, Казахстана и России. Одним из ключевых вопросов, как предполагается, станет формирование Таможенного союза и в перспективе Единого экономического пространства. В Минске планируется подписание документов, которые и должны положить начало работы Таможенного союза трех государств.