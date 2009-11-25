Россия не исключает участия в «Восточном партнерстве»

Москва и Минск сверили внешнеполитические часы

Главный повод сегодняшней встречи Мартынова и Лаврова в Москве — принятие Программы согласованных действий в области внешней политики.

Проще говоря, стороны договорились в каких международных векторах будут двигаться в ближайшие два года исходя из своих национальных интересов, и при этом не противореча интересам другого государства.

Говорили, конечно, и о новых обстоятельствах, которые во многом и определяют внешнюю политику сегодня и завтра. Эту совместную стратегию вынесут на ближайшее заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Хочу отметить, что в плане совместных действий и в ежегодном плане консультаций, которые мы подписали, присутствуют не только традиционные для прежних лет темы, но и новые темы, которые определяются международным порядком дня — международный финансовый кризис и борьба с его последствиями, вопросы мировой финансовой архитектуры, вопросы завершения формирования Таможенного союза, скорейшая подготовка нормативно-правовой базы следующего этапа нашей интеграции нашего экономического пространства.

Много говорили сегодня и о европейском векторе, и в частности о программе «Восточное партнерство». Позиция Беларуси в этом смысле неизменна. Любое наше участие в международных проектах — не в ущерб другим интеграционным процессам, включая ЕврАзЭС и Таможенный Союз.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

У нас совпадают принципиальные позиции: мы за то, чтобы развитие интеграционных процессов во всех частях Европы не противоречило друг другу, а было бы взаимодополняемым. Соответствующие обязательства содержатся и в базовых документах, которые определяют развитие сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Понимание и соответствующие позиции существуют и в Республике Беларусь.

Кстати, Лавров не исключил и участие России в «Восточном партнерстве». Сейчас страна изучает некоторые проекты и ищет в них свою нишу. А вот говоря о вступлении в ВТО, российский министр подчеркнул, что его страна придерживается гибкой позиции. И Россия, и Беларусь, и Казахстан будут присоединяться к ВТО синхронно.